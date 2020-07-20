В Госдуме предложили не брать транспортный налог с россиян, которые полгода не пользуются машиной

Однако для освобождения от налога придется сдать регистрационные знаки на хранение в автоинспекцию

В Госдуме предложили не брать транспортный налог с россиян, которые не пользуются своими автомобилями более полугода. Однако для освобождения от налога придется сдать регистрационные знаки на хранение в автоинспекцию.По мнению автора инициативы, члена комитета Госдумы по налогам Евгения Федорова, отмена налога поможет поддержать людей во время пандемии. Письмо с этим предложением он направил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.По мнению экспертов, отмена налога за редко используемые автомобили несильно навредит региональным бюджетам. Председатель движения автомобилистов Виктор Похмелкин и вовсе предлагает встроить транспортный налог в стоимость бензина – таким образом платить больше будут те, кто больше ездит.