Курская область. В Железногорске ищут водителя «ВАЗа», сбившего пенсионера

ДТП произошло во дворе одной из многоэтажек







В Железногорске ищут водителя, сбившего 81-летнего пенсионера. Авария произошла в воскресенье, 19 июля примерно в 15:23 дворе дома №3 по улице Первомайская.Как сообщили в ГИБДД, неустановленный водитель на автомобиле «ВАЗ 21099» при движении задним ходом совершил наезд на пожилого мужчину. В результате пешеход получил травмы, а водитель скрылся с места происшествия.Свидетелей и очевидцев этой аварии, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просят сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712)36-70-01, 36-70-02, телефон дежурной части ОГИБДД МВД России «Железногорский» 8(47148)2-64-55.