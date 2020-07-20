Курское УФАС пытается заставить «ПАТП» вернуть городу муниципальные автобусы и гаражи
В противном случае предприятию грозит полумиллионный штраф
Дело в том, что в июне 2018 года предприятие получило всё это в качестве муниципальной преференции и сейчас срок аренды закончился. Однако несмотря на неоднократные требования собственника вернуть имущество, «ПАТП» продолжает его использовать.
«Незаконное использование предприятием муниципального имущества создает ему необоснованные конкурентные преимущества перед иными участниками городского рынка пассажирских перевозок», - поясняют антимонопольщики.
В итоге Управление ФАС выдало муниципальному предприятию предписание с требованием до 17 августа вернуть имущество городу.
В случае неисполнения предписания «ПАТП» оштрафуют на полмиллиона рублей.