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Рабочие строят дорогу по проспекту Плевицкой и днём и ночью

Дорожники завершили отсыпку насыпи, теперь им предстоит укрепить основание и приступить к укладке асфальтобетона
Рабочие строят дорогу по проспекту Плевицкой и днём и ночью

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В Курске продолжается строительство второй очереди дороги по проспекту Плевицкой. Дорожники завершили отсыпку насыпи, теперь им предстоит укрепить основание и приступить к укладке асфальтобетона. 

Работы велись в две смены – днем и ночью, рассказали в комитете дорожного хозяйства. 

При устройстве проезжей части планируется использовать износостойкий щебеночно-мастичный асфальтобетон толщиной 6 см. Кроме того, между слоями покрытий уложат геосетку - это предотвратит образование трещин. 

Также, там обустроят автобусные остановки, установят дорожные знаки, светофоры и барьерное ограждение, нанесут дорожную разметку. На прилегающей территории появятся зеленые насаждения, а вдоль дороги - современное освещение. 

Протяженность второго участка составит 600 м, по две полосы движения в каждом направлении. Новая трасса свяжет проспект Плевицкой с улицей Сумской с дальнейшим выездом на объездную дорогу М-2 «Крым».

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