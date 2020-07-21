Рабочие строят дорогу по проспекту Плевицкой и днём и ночью

Дорожники завершили отсыпку насыпи, теперь им предстоит укрепить основание и приступить к укладке асфальтобетона

В Курске продолжается строительство второй очереди дороги по проспекту Плевицкой. Дорожники завершили отсыпку насыпи, теперь им предстоит укрепить основание и приступить к укладке асфальтобетона.Работы велись в две смены – днем и ночью, рассказали в комитете дорожного хозяйства.При устройстве проезжей части планируется использовать износостойкий щебеночно-мастичный асфальтобетон толщиной 6 см. Кроме того, между слоями покрытий уложат геосетку - это предотвратит образование трещин.Также, там обустроят автобусные остановки, установят дорожные знаки, светофоры и барьерное ограждение, нанесут дорожную разметку. На прилегающей территории появятся зеленые насаждения, а вдоль дороги - современное освещение.Протяженность второго участка составит 600 м, по две полосы движения в каждом направлении. Новая трасса свяжет проспект Плевицкой с улицей Сумской с дальнейшим выездом на объездную дорогу М-2 «Крым».