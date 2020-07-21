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Курский пенсионер несколько месяцев снабжал мошенников деньгами

В общей сложности пожилой мужчина перечислил аферистам почти два миллиона рублей
Курский пенсионер несколько месяцев снабжал мошенников деньгами

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Курский пенсионер перечислил мошенникам почти 2 миллиона рублей. Аферисты морочили курянину голову  на протяжении нескольких месяцев. 
 
В апреле пожилому мужчине позвонили в первый раз. Собеседник представился сотрудником правоохранительного ведомства. Разговор шёл о нечистых на руку производителях лекарственных средств. У пенсионера спросили, заказывал ли он когда-нибудь пищевые добавки или таблетки. Получив утвердительный ответ, незнакомец заявил, что в отношении руководителей фармацевтической фирмы возбуждено уголовное дело. Теперь, все, кто использовал их препараты, получат крупную денежную компенсацию. Но за оформление документов, а также за страхование перевода нужно будет заплатить. Пенсионер согласился перевести требуемую сумму и оказался «на крючке» у аферистов.

Осознав, что у курянина есть деньги и он поверил в историю о компенсации, мошенники стали звонить ему регулярно. Каждый раз обещали, что выплату перечислят в ближайшее время, постоянно придумывая новые накладные расходы. Под разными предлогами злоумышленники убедили пенсионера перевести им 1 миллион 950 тысяч рублей.

Спустя три месяца родственники объяснили мужчине, что пора прекратить переводить деньги неизвестно кому. Осознав, что потерянная сумма давно превысила размер обещанной компенсации, пенсионер обратился в полицию. Пока правоохранителям удалось установить, что звонки на его номер поступали из столичного региона. 

Сейчас расследование продолжается, возбуждено уголовное дело.

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