Курский пенсионер несколько месяцев снабжал мошенников деньгами

В общей сложности пожилой мужчина перечислил аферистам почти два миллиона рублей

Курский пенсионер перечислил мошенникам почти 2 миллиона рублей. Аферисты морочили курянину голову на протяжении нескольких месяцев.В апреле пожилому мужчине позвонили в первый раз. Собеседник представился сотрудником правоохранительного ведомства. Разговор шёл о нечистых на руку производителях лекарственных средств. У пенсионера спросили, заказывал ли он когда-нибудь пищевые добавки или таблетки. Получив утвердительный ответ, незнакомец заявил, что в отношении руководителей фармацевтической фирмы возбуждено уголовное дело. Теперь, все, кто использовал их препараты, получат крупную денежную компенсацию. Но за оформление документов, а также за страхование перевода нужно будет заплатить. Пенсионер согласился перевести требуемую сумму и оказался «на крючке» у аферистов.Осознав, что у курянина есть деньги и он поверил в историю о компенсации, мошенники стали звонить ему регулярно. Каждый раз обещали, что выплату перечислят в ближайшее время, постоянно придумывая новые накладные расходы. Под разными предлогами злоумышленники убедили пенсионера перевести им 1 миллион 950 тысяч рублей.Спустя три месяца родственники объяснили мужчине, что пора прекратить переводить деньги неизвестно кому. Осознав, что потерянная сумма давно превысила размер обещанной компенсации, пенсионер обратился в полицию. Пока правоохранителям удалось установить, что звонки на его номер поступали из столичного региона.Сейчас расследование продолжается, возбуждено уголовное дело.