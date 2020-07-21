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Лента новостей / В России

Новый законопроект о регулировании сельского туризма внесен на рассмотрение Госдумы

Один из авторов законопроекта депутат Светлана Максимова.

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До завершения этого года Госдума может принять долгожданный законопроект, который будет регулировать деятельность в сфере сельского туризма. Депутаты уверены, что это даст новый толчок развитию сельского предпринимательства, пишет «Российская газета».

На сегодняшний день в стране существует немало объектов вроде конных клубов и страусиных ферм, которые приглашают к себе в гости жителей городов для отдыха на природе – подышать свежим воздухом, отведать вкусной еды. Однако пока что вся эта деятельность ведется без официального оформления доходов, а это создает предпринимателям определенные риски.

Один из авторов законопроекта депутат Светлана Максимова поделилась собственной жизненной историей. Она и сама когда-то была фермером, а кроме того увлекалась сельским туризмом, проводя экскурсии для жителей городов. Особенно этот формат был интересен детям, которые с радостью участвовали в тематических праздниках.

«Баба Яга, Дед Мороз, Снегурочка, кого только у нас не было. Пили чай из огромного самовара на дровах с сапогом», - рассказывает она. - «Когда я стала депутатом, многие начали обращаться ко мне за тем, чтобы создать специальный закон о сельском туризме», - добавляет она.

Экологический и сельский туризм очень популярен в Европе. Европейские страны оказывают этой отрасли значительную поддержку, ведь благодаря ей сглаживается дисбаланс в экономике села и городов.

В России пока что это направление предпринимательства развито слабо, тем не менее, по данным Национальной ассоциации сельского и агротуризма, в 64 регионах страны такой туризм представлен фермами, ремесленными домами, сельскими музеями и прочими объектами. В год доход фермеров составляет примерно 30 млрд. рублей, а с введением регулирования эта сумма может быть удвоена.

Собственный объект экологического туризма есть, к примеру, в Конаковском районе Тверской области. Новая экоферма располагается в границах коттеджного поселка «Екатериновка». Здесь можно увидеть различных животрых – поросят, коров, цыплят, диких уток и лебедей, фазанов, страусов и даже оленей. Проект реализован застройщиком ООО «Ритейл», и представитель компании Юрий Коробов рассказал, что социологические исследования показывают значительное усиление миграции из городов в села из-за пандемии. Загородная недвижимость становится востребованной, и предприниматели приспосабливаются к работе в новом формате. 

По словам Юрия Коробова, экоферма в «Екатериновке» имеет также важную социальную роль – она позволяет людям становиться ближе к природе, воспитывает любовь и уважение к животным.

Экоферма предлагает туристам традиционный деревенский досуг – прогулки по живописным пешим маршрутам, озерную рыбалку и так далее. 
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