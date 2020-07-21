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Курянам не нужно предоставлять справки с места работы, чтобы отдать сейчас ребенка в детский сад

Пока детсады принимают только половину своих воспитанников
Курянам не нужно предоставлять справки с места работы, чтобы отдать сейчас ребенка в детский сад

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В Курской области на прошлой неделе открылись все детские сады, отрапортовали в Доме Советов. Но пока, с учётом эпидемической ситуации, они принимают только половину своих воспитанников. Полностью дошкольные учреждения откроют только на третьем этапе ослабления ограничений. К тому же, летом, когда родители в отпусках, садики в любом случае загружены на 30-40%.

Тем временем куряне, у которых нет других вариантов, кроме как водить детей в детсады, стали жаловаться, что там от них требуют справки с места работы. В региональной администрации дали чёткий ответ: сейчас, чтобы привести ребенка в детский сад, родителям необходимо взять в районной поликлинике стандартную справку. Тест на COVID ребенку сдавать не надо, и никаких справок с места работы родителям брать тоже не нужно. Так что такие требования руководства детских садов не правомерны. 

По всем вопросам, курян просят обращаться в областной и городской комитеты образования по телефонам горячих линий: 8 (4712) 70-14-59, 8 (4712) 70-29-39. Они работают по будням с 9 утра до 6 вечера. 

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