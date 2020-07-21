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В Курской области ищут автомобилиста, сбившего на обочине пешехода

Авария произошла на автодороге "Курск-Льгов-Рыльск-Быки" в Курчатовском районе
В Курской области ищут автомобилиста, сбившего на обочине пешехода

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20 июля в Курчатовском районе Курской области неизвестный автомобилист сбил пешехода и скрылся. ДТП произошло примерно в час дня на 1 км автодороги "Курск-Льгов-Рыльск-Быки". 

По данным ГИБДД, неизвестный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, допустил наезд на 50-летнего мужчину, который шёл по обочине. В результате пешеход получил различные травмы, его госпитализировали. Водитель с места происшествия скрылся. 

Госавтоинспекция просит свидетелей и очевидцев этого ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712)36-70-01, 36-70-02, а также по телефону дежурной части ОГИБДД МО МВД России «Курчатовский» 8(47131) 4-23-02.
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