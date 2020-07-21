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Курян призывают сдать старые батарейки и мобильники

Специально для этого на парковке гипермаркета «Лента» установлен контейнер


Курян призывают сдать старые батарейки и мобильники

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Курян призывают сдать старые батарейки и мобильники. Специально для этого на парковке гипермаркета «Лента» установлен контейнер (на улице Энгельса, 115Д).

Любой желающий может бесплатно сдать в контейнер использованные батарейки, аккумуляторы, пауэр-банки, сотовые телефоны и другую мелкую мобильную технику. Всё это вывезут и переработают без вреда для окружающей среды. Из утилизированных батареек получатся железо, цинк, марганец и графит, которые будут использовать повторно. 

ВАЖНО: организаторы акции просят не сдавать градусники, лампочки и другие отходы, содержащие ртуть.

Контейнер будет стоять у  «Ленты» до конца этой недели - до 26 июля.

Экологическая акция «Неделя сбора батареек» стартовала в России 11 мая. Она охватывает 41 город и завершится 11 октября. За время проведения акции удалось собрать более 30 тонн батареек и аккумуляторов.

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