  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Насосную станцию в центре Курска украсило изображение старой станции вокзала

Над проектом трудился местный художник Сергей Гребеньков с командой
Насосную станцию в центре Курска украсило изображение старой станции вокзала

Читайте также

В центре Курска на насосной станции на улице Сонина появилось граффити. Над проектом трудился местный художник Сергей Гребеньков с командой.

По поручению губернатора Курской области проект разработали городская администрация и региональный Центр компетенций. С самого начала авторы держали итоговый результат в секрете. 

Теперь, когда работы завершены, на некогда несимпатичной будке можно увидеть изображение старой станции вокзала, который в позапрошлом веке находился на этом месте. 

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске ночью ожидаются грозы

В Курске возобновляется проект «Летний сезон чтения»

В Курской области будут производить синтетические полиэфирные нити

В Курской области создадут центр по сбору и обработке медицинских анализов

Власти пообещали не оставлять курян без аттракционов. Горожан приглашают на общественные обсуждения проектов двух парков

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске