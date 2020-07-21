художник Сергей Гребеньков с командой.В центре Курска на насосной станции на улице Сонина появилось граффити. Над проектом трудился местный
По поручению губернатора Курской области проект разработали городская администрация и региональный Центр компетенций. С самого начала авторы держали итоговый результат в секрете.
Теперь, когда работы завершены, на некогда несимпатичной будке можно увидеть изображение старой станции вокзала, который в позапрошлом веке находился на этом месте.
Насосную станцию в центре Курска украсило изображение старой станции вокзала
Над проектом трудился местный художник Сергей Гребеньков с командой