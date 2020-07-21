В июне несколько тысяч курских медиков получили доплаты за работу с коронавирусом

На это ушло порядка 750 миллионов рублей







Порядка 750 миллионов рублей в общей сложности выплатили медицинским работникам в Курской области за работу с коронавирусными пациентами. Из них 666,7 млн рублей из федерального бюджета и 83,3 – из регионального, сообщает областной комитет здравоохранения.В частности, 248,8 млн рублей выделены региону по постановлению правительства № 415. Стимулирующие выплаты в июне получили 4266 сотрудников.725,3 млн рублей в регион поступили по постановлению правительства №484. Финансовую поддержку получают работники здравоохранения, которые оказывают помощь пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19. В июне эти выплаты получил 3191 сотрудник.Из областной казны медработникам в июне выплатили 37,5 млн рублей. Их получили 3250 сотрудников.Как пояснил заместитель губернатора Андрей Белостоцкий, медиков, которым назначали выплату за работу в особых условиях, определяли главврачи, так как они лучше знают, кто из медперсонала непосредственно работал с ковидными пациентами.«У нас нет такой задачи – оставить кого-то без выплат», – подчеркнул чиновник.Уточняется, что общий размер стимулирующих выплат медработникам на федеральном уровне определен постановлениями Правительства РФ № 415 и № 484, на региональном – постановлением администрации Курской области. В этих же документах обозначены категории работников, имеющих право на доплаты, и суммы выплат.В региональном комитете здравоохранения работает горячая линия по вопросам стимулирующих выплат. Медики могут получить консультацию по телефону: +7(4712) 51-13-19.