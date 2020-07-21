Курянка перевела "службе безопасности банка" 150 тысяч рублей

Многие люди ошибочно полагают, что их имя и отчество могут знать только сотрудники той самой службы безопасности банка

34-летняя курянка, общаясь со службой безопасности банка, потеряла 150 тысяч рублей. Вечером женщине позвонили со столичного номера и сообщили, что кто-то пытается снять деньги с её карты. Собеседники говорили очень уверенно и предложили помощь в спасении средств. Они утверждали, что нужно срочно перевести накопления на другую карту, которую потом можно будет получить в офисе банка. Для того, чтобы сделать всё быстрее курянку уговорили скачать и установить на смартфон специальное приложение. Женщина поддалась на уговоры аферистов и, как только она скачала приложение, незнакомцы получили полный контроль над её телефоном и на её же глазах стали переводить деньги. Всё это время лже-банкиры не прерывали разговор, лишая курянку возможности осознать происходящее.Обнулив счёт, мошенники вежливо попрощались, и только тогда горожанка поняла, что стала жертвой аферы. Она позвонила в свой банк и настоящие банковские работники подтвердили, что деньги переведены неизвестным лицам.Сейчас возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.В полиции отмечают, что многие люди ошибочно полагают, что их имя и отчество могут знать только сотрудники той самой службы безопасности банка. На самом же деле базы данных с телефонами и данными абонентов легко доступны во интернете. Мошенники методично обзванивают всех из списка, который приобрели. И их успех зависит от степени доверчивости человека.Правоохранители ещё раз напоминают: не стоит доверять звонящим незнакомцам, тем более тем, кто по телефону предлагает решить финансовые вопросы. Настоящие сотрудники банков никогда не предлагают отменить операции по вкладам и картам по телефону. Это можно сделать только во время личного визита в кредитное учреждение. Если вы не передадите третьим лицам свои секретные финансовые данные, то за сохранность ваших денег будет нести ответственность банк.