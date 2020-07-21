Курянка перевела "службе безопасности банка" 150 тысяч рублей
Многие люди ошибочно полагают, что их имя и отчество могут знать только сотрудники той самой службы безопасности банка
Обнулив счёт, мошенники вежливо попрощались, и только тогда горожанка поняла, что стала жертвой аферы. Она позвонила в свой банк и настоящие банковские работники подтвердили, что деньги переведены неизвестным лицам.
Сейчас возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
В полиции отмечают, что многие люди ошибочно полагают, что их имя и отчество могут знать только сотрудники той самой службы безопасности банка. На самом же деле базы данных с телефонами и данными абонентов легко доступны во интернете. Мошенники методично обзванивают всех из списка, который приобрели. И их успех зависит от степени доверчивости человека.
Правоохранители ещё раз напоминают: не стоит доверять звонящим незнакомцам, тем более тем, кто по телефону предлагает решить финансовые вопросы. Настоящие сотрудники банков никогда не предлагают отменить операции по вкладам и картам по телефону. Это можно сделать только во время личного визита в кредитное учреждение. Если вы не передадите третьим лицам свои секретные финансовые данные, то за сохранность ваших денег будет нести ответственность банк.