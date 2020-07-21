На курских дорогах за день сбили двух женщин-пешеходов

Курянкам потребовалась госпитализация

20 июля в двух ДТП пострадали две курянки, переходившие дорогу. Обеим женщинам потребовалась госпитализация.Одна из аварий произошла в Курске, в районе дома №47 по улице Запольная в двенадцатом часу дня. 37-летний водитель вазовской «семёрки», двигаясь по улице 50 Лет Октября со стороны Запольной в направлении проспекта Дружбы сбил 61-летнюю пенсионерку, которая переходила проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля.В два часа дня такая же беда приключилась с 43-летней жительницей Рыльска. Её на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Советская Площадь сбил «Рено Каптюр», за рулём которого был 81-летний пенсионер.Как отмечают в ГИБДД, эта иномарка не зарегистрирована в установленном порядке.Водители били трезвыми.