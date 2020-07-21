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Лента новостей / Происшествия

На курских дорогах за день сбили двух женщин-пешеходов

Курянкам потребовалась госпитализация
На курских дорогах за день сбили двух женщин-пешеходов

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20 июля в двух ДТП пострадали две курянки, переходившие дорогу. Обеим женщинам потребовалась госпитализация.  

Одна из аварий произошла в Курске, в районе дома №47 по улице Запольная в двенадцатом часу дня. 37-летний водитель вазовской «семёрки», двигаясь по улице 50 Лет Октября со стороны Запольной в направлении проспекта Дружбы сбил 61-летнюю пенсионерку, которая переходила проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля. 

В два часа дня такая же беда приключилась с 43-летней жительницей Рыльска. Её на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Советская Площадь сбил «Рено Каптюр», за рулём которого был 81-летний пенсионер. 

Как отмечают в ГИБДД, эта иномарка не зарегистрирована в установленном порядке. 

Водители били трезвыми.



ФОТО - АВТОКАДР_46

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