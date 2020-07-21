О преимуществах чипирования людей рассказал эксперт

Подобный апгрейд позволит людям контролировать состояние гормонального фона и слушать любимую музыку «прямо в голове».





Возможно, кто-то посчитает, что один из главных визионеров Илон Маск решил отвлечь внимание общественности от щекотливого факта сомнительной связи с экс-супругой Джонни Деппа Эмбер Херд с помощью резонансных заявлений и окажется прав, но то, что говорит человек, сумевший сделать науку сексуальной, по крайней мере – забавно.Недавно Маск заявил о том, что чипирование – не так плохо, как кажется обывателю. В своем Twitter-аккаунте он написал, чипированные люди получат в качестве бонуса массу суперспособностей, почти как герои Marvel.- С помощью мозгового импланта Neuralink можно будет достаточно эффективно контролировать уровень гормонов, - написал он. –Также можно будет побороть депрессивные мысли, сконцентрироваться и снять тревогу за считанные секунды.В качестве «контрольного выстрела» Маск привел аргумент по поводу музыки, которую можно слушать непосредственно «в своей голове».- Имплант Neuralink позволит быстро высвобождать окситоцин, серотонин и прочее, но лишь тогда, когда подобное и правда нужно.Подобные заявления не могли не вызвать реакции как представителей научного сообщества, так и лидеров общественного мнения.LIVE24 попросило директора по развитию компании The MASCC Алексея Слизкова подробнее рассказать о мозговом импланте Neuralink, который так активно нахваливает Маск.По словам специалиста, разработкой чипа ученые занимаются еще с 2016 года.- Илон Маск действительно обещает очень много, - согласился специалист - Якобы чип сможет восстанавливать зрение и функциональность конечностей, контролировать гормоны и даже слушать музыку «в собственной голове». Но ученые склонны считать, что все будет развиваться по древнему сценарию: интерес – бизнес - новые возможности - технические проблемы – злоупотребление. То же самое касается и людей, которых ожидают тоже достаточно древний алгоритм реакции на любое нововведение – отрицание – гнев – торг – депрессия - принятие.Эксперт подчеркнул, что вопреки любым прогнозам относительно подобного сценария развития событий, за чипированием – будущее.- Какие-то медицинские риски, конечно есть, - предостерег он. – Имплант, все-таки, очень серьезное дело – вспомните, сколько историй известно миру о том, как не пожелали приживаться титановые суставы! А тут вообще – идет речь о мозге… Да и хакеры не растеряются. Поэтому все вопросы безопасности надо продумать заранее. Все усугубляется тем, что Neuralink — не единственные, кто желает бороздить нивы нейроинтерфейса. Как тут не задуматься о том, что технологии далеко не все и не всегда будут использовать в мирных целях, что дает поводы для разговора о гипотетическом наступлении эпохи цифрового тоталитаризма. Именно поэтому и следует перед любым нововведением озадачиться созданием соответствующей законодательной базы.