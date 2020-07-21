  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курский городской роддом начнёт принимать рожениц с середины августа

Сейчас там проводят заключительную дезинфекцию и косметический ремонт всех помещений
Курский городской роддом начнёт принимать рожениц с середины августа

Читайте также

Курские больницы постепенно возвращаются к привычному режиму работы, в том числе и те, которые на время пандемии были перепрофилированы под ковидные госпитали. Первым таким медучреждением стал городской роддом, в режиме ковидария он проработал больше 2,5 месяцев - 82 дня, если быть точнее. Как раз, когда в регионе наблюдался пик заболеваемости. Недавно власти анонсировали, что роддом вновь будет выполнять свои привычные функции.  Об этом настоятельно просили и куряне, и сами медики. Сегодня на онлайн-совещании с губернатором даты уточнила гравврач учреждения Калерия Ильченко - открытие намечено на середину августа. 

16 июля оттуда выписали последнего излечившегося от коронавируса пациента. Сейчас там проводят заключительную дезинфекцию и косметический ремонт всех помещений. 

Ильченко поблагодарила Романа Старовойта за личное вмешательство в ситуацию, и бригаду химзащиты, которая по её словам "была с ними круглосуточно", а также всех главврачей, которые отдали своих лучших специалистов.

Отдельно главврач городского роддома выразила благодарность заместителю губернатора Андрею Белостоцкому, "благодаря которму удалось переломить ситуацию с коронавирусом в регионе и у медиков в области появилась надежда, что изменения в сфере здравоохранения будут позитивными".
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске ночью ожидаются грозы

В Курске возобновляется проект «Летний сезон чтения»

В Курской области будут производить синтетические полиэфирные нити

В Курской области создадут центр по сбору и обработке медицинских анализов

Власти пообещали не оставлять курян без аттракционов. Горожан приглашают на общественные обсуждения проектов двух парков

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске