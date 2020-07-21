Курский городской роддом начнёт принимать рожениц с середины августа
Сейчас там проводят заключительную дезинфекцию и косметический ремонт всех помещений
16 июля оттуда выписали последнего излечившегося от коронавируса пациента. Сейчас там проводят заключительную дезинфекцию и косметический ремонт всех помещений.
Ильченко поблагодарила Романа Старовойта за личное вмешательство в ситуацию, и бригаду химзащиты, которая по её словам "была с ними круглосуточно", а также всех главврачей, которые отдали своих лучших специалистов.
Отдельно главврач городского роддома выразила благодарность заместителю губернатора Андрею Белостоцкому, "благодаря которму удалось переломить ситуацию с коронавирусом в регионе и у медиков в области появилась надежда, что изменения в сфере здравоохранения будут позитивными".