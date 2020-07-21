Курский городской роддом начнёт принимать рожениц с середины августа

Сейчас там проводят заключительную дезинфекцию и косметический ремонт всех помещений

Курские больницы постепенно возвращаются к привычному режиму работы, в том числе и те, которые на время пандемии были перепрофилированы под ковидные госпитали. Первым таким медучреждением стал городской роддом, в режиме ковидария он проработал больше 2,5 месяцев - 82 дня, если быть точнее. Как раз, когда в регионе наблюдался пик заболеваемости. Недавно власти анонсировали, что роддом вновь будет выполнять свои привычные функции. Об этом настоятельно просили и куряне, и сами медики. Сегодня на онлайн-совещании с губернатором даты уточнила гравврач учреждения Калерия Ильченко - открытие намечено на середину августа.16 июля оттуда выписали последнего излечившегося от коронавируса пациента. Сейчас там проводят заключительную дезинфекцию и косметический ремонт всех помещений.Ильченко поблагодарила Романа Старовойта за личное вмешательство в ситуацию, и бригаду химзащиты, которая по её словам "была с ними круглосуточно", а также всех главврачей, которые отдали своих лучших специалистов.Отдельно главврач городского роддома выразила благодарность заместителю губернатора Андрею Белостоцкому, "благодаря которму удалось переломить ситуацию с коронавирусом в регионе и у медиков в области появилась надежда, что изменения в сфере здравоохранения будут позитивными".