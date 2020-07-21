Власти пообещали не оставлять курян без аттракционов. Горожан приглашают на общественные обсуждения проектов двух парков
На первом этапе преобразования коснутся Первомайского парка и «Боевой дачи»
На первом этапе преобразования коснутся Первомайского парка и «Боевой дачи» с прилегающими к ней участками урочищ «Хохлов лес» и «Пасека».
Сейчас региональный комитет архитектуры и градостроительства совместно с институтом «Курскгражданпроект» завершает разработку проекта планировки Курска к 1000-летию города. После подготовки документа пройдут общественные обсуждения, власти обещают максимально учесть и принять во внимание замечания и предложения горожан.
Конечная цель проектировщиков – создать максимально зеленую территорию для тихого отдыха, а всю активность перенести на «Боевку». При этом в Первомайском парке также будет детская зона, но решение о ее окончательном наполнении примут с учетом мнения курян, подчеркнул председатель областного комитета архитектуры и градостроительства Сергей Чернов.
При этом отмечается, что все преобразования будут происходить с учётом особенностей ландшафта. Первомайский парк и вовсе станет особо охраняемой природной территорией, что наложит ряд ограничений и поможет освободить его от объектов и строений, не относящихся к парковой архитектуре.
«Обсуждается несколько разных концепций. Предлагать будут архитекторы, а решать – жители», - подытожил мэр Курска Виктор Карамышев.