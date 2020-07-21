В Курской области создадут центр по сбору и обработке медицинских анализов

ТАКТ". По мнению главы региона, мощностей областного окноцентра для этого достаточно. Кроме того, должна претерпеть изменения и существующая система сбора и обработки медицинских анализов. Она станет единой для всей Курской области.В ближайшее время в Курской области должен открыться межрегиональный центр по борьбе с онкозаболеваниями. Его появление во время оперативного совещания анонсировал губернатор Роман Старовойт, передает телеканал "
Роман Старовойт, губернатор Курской области:
- Прошу активизироваться в этой части и на базе онкоцентра создать такую службу. Очевидно, что пилотом по городу Курску и Курскому району отработать, как будет действовать эта система, далее ее тиражировать уже на всю территорию Курской области. Это аналог действующей государственной системы по обработке и сбору анализов, которая работает у наших соседей на территории Белгородской области. Мы выезжали туда, смотрели, коллеги делились с нами опытом, считаю, и мы с вами делились опытом, на базе онкоцентра такую службу нужно развернуть.
По мнению главы региона, курский онкоцентр мог бы стать и межрегиональным центром лучевой терапии. Для его создания он поручил изучить опыт Свердловской области по открытию такого учреждения в Екатеринбурге.
Согласно информации, представленной профильным заместителем губернатора Андреем Белостоцким, в курских больницах продолжается совершенствование диагностической базы.
Андрей Белостоцкий, заместитель губернатора Курской области:
- В ближайшее время заработает три КТ, сейчас специалисты обучаются, поданы документы в Роспотребнадзор для получения лицензий и необходимых разрешительных документов. В таких учреждениях, как Семашко, оно необходимо. Конечно, его не было, и мы с пациентами с ковид-инфекцией очень переживали потому, что не могли сделать ни одного КТ.
Новые компьютерные томографы в ближайшее время должны заработать в курской БСМП, областной инфекционной больнице имени Семашко и горбольнице №1 Железногорска.
В Курской области создадут центр по сбору и обработке медицинских анализов
Кроме того, должна претерпеть изменения и существующая система сбора и обработки медицинских анализов