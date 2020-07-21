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В Курской области будут производить синтетические полиэфирные нити

Предприятие сможет выпускать 15 тысяч тонн товарной продукции в год и обеспечит работой почти сотню курян
В Курской области будут производить синтетические полиэфирные нити

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В Курской области будут производить синтетические полиэфирные нити. Производство планируют запустить в 2022 году. Совет по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами провел губернатор. 

Предприятие сможет выпускать 15 тысяч тонн товарной продукции в год и обеспечит работой почти сотню курян. К концу года проект должны утвердить, а в следующем - начать реализацию. 

О плюсах этого производства рассказал генеральный директор ООО «Союзтекстиль-СТ» Александр Баранов:

«Это импортозамещение, также есть экспортный потенциал. В случае поддержки проекта его можно будет масштабировать и увеличивать объемы. Также это обеспечит новые рабочие места и налоговые поступления разных уровней». 

Совершенствуется региональное инвестиционное законодательство. Приняты изменения в постановления губернатора Курской области о процедуре предоставления инвесторам режима наибольшего благоприятствования, а также проведения конкурсных отборов наиболее эффективных проектов. Количество предоставляемых документов сократили. Помимо этого, теперь у инвесторов появится возможность корректировать заключенные соглашения. 

«Постепенно экономическая жизнь региона налаживается. И привлечение инвестиций, реализация проектов в строительстве, агропромышленном комплексе, транспортной инфраструктуре крайне важны. Они будут играть ключевую роль, влиять на восстановление экономических показателей, а также бюджетную наполняемость», – отметил Роман Старовойт. 


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