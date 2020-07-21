Предприятие сможет выпускать 15 тысяч тонн товарной продукции в год и обеспечит работой почти сотню курян

В Курской области будут производить синтетические полиэфирные нити. Производство планируют запустить в 2022 году. Совет по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами провел губернатор.Предприятие сможет выпускать 15 тысяч тонн товарной продукции в год и обеспечит работой почти сотню курян. К концу года проект должны утвердить, а в следующем - начать реализацию.О плюсах этого производства рассказал генеральный директор ООО «Союзтекстиль-СТ» Александр Баранов:«Это импортозамещение, также есть экспортный потенциал. В случае поддержки проекта его можно будет масштабировать и увеличивать объемы. Также это обеспечит новые рабочие места и налоговые поступления разных уровней».Совершенствуется региональное инвестиционное законодательство. Приняты изменения в постановления губернатора Курской области о процедуре предоставления инвесторам режима наибольшего благоприятствования, а также проведения конкурсных отборов наиболее эффективных проектов. Количество предоставляемых документов сократили. Помимо этого, теперь у инвесторов появится возможность корректировать заключенные соглашения.«Постепенно экономическая жизнь региона налаживается. И привлечение инвестиций, реализация проектов в строительстве, агропромышленном комплексе, транспортной инфраструктуре крайне важны. Они будут играть ключевую роль, влиять на восстановление экономических показателей, а также бюджетную наполняемость», – отметил Роман Старовойт.