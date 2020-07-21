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В Курске возобновляется проект «Летний сезон чтения»

Первое мероприятие пройдёт уже в среду, 22 июля
В Курске возобновляется проект «Летний сезон чтения»

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Централизованная система библиотек в рамках городского проекта «Читающий город» открывает «Летний сезон чтения» на открытых площадках.

Первое мероприятие пройдёт уже завтра, 22 июля. В 5 вечера на площадке «Летнего парка чтения» в парке Героев Гражданской войны (Бородино) стартует «Книжный марафон солнечного лета». Гостей акции ожидают выступления творческой молодежи, встречи с курскими писателями и поэтами и мастер-класс. «Свободный микрофон» даст возможность каждому желающему поделиться с присутствующими своим творчеством.

23 июля курян приглашают на литературный круиз «Летнее чтение - вот это приключение» в парк имени Дзержинского. В программе - интерактивные конкурсы и викторины, мастер-классы, тематическая фотозона «Литературные герои» и знакомство с новинками детской литературы. Начало в 11 часов. 

В этот же день и также в 11 утра в парке КЗТЗ пройдет литературно-игровая программа «Здоровое книжное чтение». Юные куряне станут участниками литературно-спортивных соревнований под девизом «Читай - не болей, читай и здоровей!».

Отмечается, что встречи в «Летних парках чтения» будут проходить регулярно, но при условии хорошей погоды.

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