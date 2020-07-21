Аграрии начали обмолот озимых пшеницы и ячменя, ярового ячменя и гороха

В Курской области все районы включились в жатву. Аграрии начали обмолот озимых пшеницы и ячменя, ярового ячменя и гороха. Средняя урожайность – 50 центнеров с гектара.Уборочные площади зерновых культур, включая крупяные и кукурузу на зерно, в этом году составляют порядка 1 миллиона 40 тысяч гектаров. Это на 70 тысяч гектаров больше, чем в 2019-м. Посевы ранних зерновых составляют 830 тысяч гектаров.Посевы озимой и яровой пшеницы увеличены до 580 тысяч га, и это на 12% больше, чем в прошлом году, кукурузы на зерно – до 183 тысяч га, или на 25% к прошлогоднему уровню. В поля выйдут более 3 тысяч единиц зерноуборочных комбайнов, к работе подготовлено 250 зерносушилок, говорят в региональном комитете АПК."Хозяйства региона готовы к приемке и размещению зерна нового урожая", - отметил председатель комитета Иван Музалёв.