  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области все районы включились в жатву

Аграрии начали обмолот озимых пшеницы и ячменя, ярового ячменя и гороха
В Курской области все районы включились в жатву

Читайте также

В Курской области все районы включились в жатву. Аграрии начали обмолот озимых пшеницы и ячменя, ярового ячменя и гороха. Средняя урожайность – 50 центнеров с гектара.

Уборочные площади зерновых культур, включая крупяные и кукурузу на зерно, в этом году составляют порядка 1 миллиона 40 тысяч гектаров. Это на 70 тысяч гектаров больше, чем в 2019-м. Посевы ранних зерновых составляют 830 тысяч гектаров.

Посевы озимой и яровой пшеницы увеличены до 580 тысяч га, и это на 12% больше, чем в прошлом году, кукурузы на зерно – до 183 тысяч га, или на 25% к прошлогоднему уровню. В поля выйдут более 3 тысяч единиц зерноуборочных комбайнов, к работе подготовлено 250 зерносушилок, говорят в региональном комитете АПК.

"Хозяйства региона готовы к приемке и размещению зерна нового урожая", - отметил председатель комитета Иван Музалёв.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске ночью ожидаются грозы

В Курске возобновляется проект «Летний сезон чтения»

В Курской области будут производить синтетические полиэфирные нити

В Курской области создадут центр по сбору и обработке медицинских анализов

Власти пообещали не оставлять курян без аттракционов. Горожан приглашают на общественные обсуждения проектов двух парков

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске