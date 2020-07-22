Завтра часть Курска останется без холодной воды

В списке более двух десятков улиц

В четверг, 23 июля часть Курска останется без холодной воды. Об этом предупреждает «Курскводоканал».Как сообщается, это связано с производством неотложных ремонтно-профилактических работ.Так, с 9 утра до 5 вечера подача холодной воды будет прекращена по следующим адресам:ул. 50 лет Октября с прилегающими улицами,ул. Дзержинского с прилегающими,ул. Большевиков,ул. Суворовская и Суворовские пер.,ул. Бойцов 9 Дивизии,ул. Звездная,ул. Запольная,ул. Пучковка,улицы Орловские,ул. Студенческая,ул. Веспремская,ул. Харьковская,ул. Белгородская,ул. Обоянская,ул. Краснополянская и переулки Краснополянские,ул. Народная,ул. Парковая,ул. Черняховского,ул. Резиновая,ул. Центральная, и прилегающие к ним улицы,а также проспекты Дружбы, Сергеева, Энтузиастов (нечетные номера домов).Будет снижено давление в сетях водопровода СЗЖР на улицах Косухина, Воробьева, Мыльникова, Студенческая, Орловскую, Веспремская, на проспектах Дружбы, Хрущева и Энтузиастов, по проезду Сергеева и по Майскому бульвару.Курянам рекомендуют сделать необходимый запас воды.Справки по телефону 70-06-14.