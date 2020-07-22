Завтра часть Курска останется без холодной воды
В списке более двух десятков улиц
Как сообщается, это связано с производством неотложных ремонтно-профилактических работ.
Так, с 9 утра до 5 вечера подача холодной воды будет прекращена по следующим адресам:
ул. 50 лет Октября с прилегающими улицами,
ул. Дзержинского с прилегающими,
ул. Большевиков,
ул. Суворовская и Суворовские пер.,
ул. Бойцов 9 Дивизии,
ул. Звездная,
ул. Запольная,
ул. Пучковка,
улицы Орловские,
ул. Студенческая,
ул. Веспремская,
ул. Харьковская,
ул. Белгородская,
ул. Обоянская,
ул. Краснополянская и переулки Краснополянские,
ул. Народная,
ул. Парковая,
ул. Черняховского,
ул. Резиновая,
ул. Центральная, и прилегающие к ним улицы,
а также проспекты Дружбы, Сергеева, Энтузиастов (нечетные номера домов).
Будет снижено давление в сетях водопровода СЗЖР на улицах Косухина, Воробьева, Мыльникова, Студенческая, Орловскую, Веспремская, на проспектах Дружбы, Хрущева и Энтузиастов, по проезду Сергеева и по Майскому бульвару.
Курянам рекомендуют сделать необходимый запас воды.
Справки по телефону 70-06-14.