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Завтра часть Курска останется без холодной воды

В списке более двух десятков улиц
Завтра часть Курска останется без холодной воды

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В четверг, 23 июля часть Курска останется без холодной воды. Об этом предупреждает «Курскводоканал». 

Как сообщается, это связано с производством неотложных ремонтно-профилактических работ.  

Так, с 9 утра до 5 вечера подача холодной воды будет прекращена по следующим адресам: 

ул. 50 лет Октября с прилегающими улицами, 
ул. Дзержинского с прилегающими, 
ул. Большевиков, 
ул. Суворовская и Суворовские пер., 
ул. Бойцов 9 Дивизии, 
ул. Звездная, 
ул. Запольная, 
ул. Пучковка, 
улицы Орловские, 
ул. Студенческая, 
ул. Веспремская, 
ул. Харьковская, 
ул. Белгородская, 
ул. Обоянская, 
ул. Краснополянская и переулки Краснополянские, 
ул. Народная, 
ул. Парковая, 
ул. Черняховского, 
ул. Резиновая, 
ул. Центральная, и прилегающие к ним улицы,

а также проспекты Дружбы, Сергеева, Энтузиастов (нечетные номера домов).

Будет снижено давление в сетях водопровода СЗЖР на улицах Косухина, Воробьева, Мыльникова, Студенческая, Орловскую, Веспремская, на проспектах Дружбы, Хрущева и Энтузиастов, по проезду Сергеева и по Майскому бульвару.

Курянам рекомендуют сделать необходимый запас воды. 

Справки по телефону 70-06-14.


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