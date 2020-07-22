Курская область - в числе субъектов с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных
Ежегодный рейтинг представил Научно-исследовательский финансовый институт Минфина
Аналитики оценивали такие показатели как: размещение закона об областном бюджете на официальном сайте областной администрации; приложения к закону по доходам и расходам областного бюджета; объем и детализация межбюджетных трансфертов, а также доля их распределения по муниципальным образованиям.
Как пояснила председатель регионального комитета финансов Людмила Положенцева, такого показателя удалось достичь благодаря грамотной и слаженной работе сотрудников областного комитета финансов, которые следят за всеми изменениями в законодательстве и не допускают нарушений при формировании бюджета.