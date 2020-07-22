  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Правительство запретит россиянам устанавливать подержанные запчасти на автомобили

Запрет вступит в силу с 2022 года

Читайте также

Правительство запретит россиянам устанавливать на автомобили подержанные запчасти – подушки и ремни безопасности, сиденья со встроенными креплениями ремней и подушек безопасности, компоненты рулевой системы и тормозов, противоугонные системы, катализаторы и сажевые фильтры, глушители. Россия вынуждена следовать одобренным изменениям техрегламента Таможенного союза. Запрет вступит в силу с 2022 года. 

В научно-исследовательском автомобильном институте, который стал техническим разработчиком поправок, объясняют, что для продажи на рынке таких запчастей их снимают с автомобилей, которые либо выработали свой ресурс, либо были повреждены в аварии. В этом случае возможны скрытые повреждения из-за удара, или из-за усталостных разрушений. 
Но контролировать выполнение этих норм сложно – эти б/у запчасти часто используют автовладельцы, на них соглашаются и страховщики в случае ремонта по страховке. 

В Национальном автомобильном союзе говорят, что ни один мастер не сможет понять, заводской стоит на машине катализатор или подушка, или замененный на подержанный. 

В движении «Общество синих ведерок» считают, что из-за нового запрета автосервисы, ставящие бывшие в употребленподержанные запчасти, уйдут «в гаражи». Ведь среднестатистический россиянин не сможет каждый раз платить по 50–60 тысяч рублей за ремонт, а потому частные автовладельцы будут устанавливать подержанные запчасти без уведомления государства.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В августе в Курске пройдут медовые ярмарки

Курские школы будут сами решать, как проводить линейки 1 сентября

Роспотребнадзор проверил качество воды и песка на курских пляжах

У жителя Курской области изъяли арсенал оружия, найденного на полях боёв

Минприроды доработало проект постановления по охранным зонам заповедников

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске