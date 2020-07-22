Правительство запретит россиянам устанавливать подержанные запчасти на автомобили

Запрет вступит в силу с 2022 года

В научно-исследовательском автомобильном институте, который стал техническим разработчиком поправок, объясняют, что для продажи на рынке таких запчастей их снимают с автомобилей, которые либо выработали свой ресурс, либо были повреждены в аварии. В этом случае возможны скрытые повреждения из-за удара, или из-за усталостных разрушений.

Но контролировать выполнение этих норм сложно – эти б/у запчасти часто используют автовладельцы, на них соглашаются и страховщики в случае ремонта по страховке.





В Национальном автомобильном союзе говорят, что ни один мастер не сможет понять, заводской стоит на машине катализатор или подушка, или замененный на подержанный.





В движении «Общество синих ведерок» считают, что из-за нового запрета автосервисы, ставящие бывшие в употребленподержанные запчасти, уйдут «в гаражи». Ведь среднестатистический россиянин не сможет каждый раз платить по 50–60 тысяч рублей за ремонт, а потому частные автовладельцы будут устанавливать подержанные запчасти без уведомления государства.

Правительство запретит россиянам устанавливать на автомобили подержанные запчасти – подушки и ремни безопасности, сиденья со встроенными креплениями ремней и подушек безопасности, компоненты рулевой системы и тормозов, противоугонные системы, катализаторы и сажевые фильтры, глушители. Россия вынуждена следовать одобренным изменениям техрегламента Таможенного союза. Запрет вступит в силу с 2022 года.