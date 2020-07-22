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На курской таможне у украинца изъяли несертифицированный электрошокер

Сумчанину грозит штраф

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Курская таможня направила в суд административное дело в отношении 35-летнего украинца по факту нарушения таможенных правил при ввозе гражданского оружия на территорию Евразийского экономического союза.

Как пояснил пресс-секретарь таможни Сергей Брянцев, житель города Сумы приобрел в целях безопасности в магазине электрошокер. Отправляясь в Россию, он решил взять его с собой. При прохождении таможенного контроля мужчина заявил, что у него нет товаров, подлежащих обязательному декларированию, запрещенных или ограниченных к ввозу в Россию. Однако в ходе досмотра в кармане рюкзака у него обнаружили электрошокер со встроенным фонарем. Устройство изъяли и направили на экспертизу. Она показала, что изделие «POLICE 158000KV BL-1101» предназначено для целей самообороны и является оружием самообороны, не сертифицировано в России и не российского производства.

В итоге в отношении сумчанина составили два протокола, постановление по ним вынесет суд.

«Санкции части 1 статьи 16.2 и статьи 16.3  КоАП РФ  предусматривают наказание в виде административных штрафов с возможной конфискацией гражданского оружия», - сообщил заместитель  начальника Глушковского таможенного поста Роман Лабозин.
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