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Лента новостей / В регионе

Курчатов, Льгов и Курск стали лидерами рейтинга эффективности власти на местах

Замыкают рейтинг Тимский, Рыльский, Большесолдатский районы и Железногорск

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В Курской области составили рейтинг эффективности власти на местах по итогам прошлого года. В лидерах Курский, Золотухинский и Дмитриевский районы. Среди городов пальму первенства держит Курчатов, второе место – у Льгова, третье - у Курска. Годом ранее областной центр был на 4-м месте. 

Замыкают рейтинг Тимский, Рыльский, Большесолдатский районы и Железногорск. 

Аналитики оценивали 59 различных показателей, которые характеризуют уровень экономического развития и состояние социальной сферы. Учитывались и данные опросов жителей. Анкетирование проводилось через Социологический портал Курской области, в нем приняли участие более 75 тысяч курян.

В ходе опроса куряне назвали успешной работу глав Поныровского, Пристенского, Золотухинского, Советского, Октябрьского, Черемисиновского и Дмитриевского районов. Наименьшие рейтинговые показатели получило руководство города Железногорска и Большесолдатского района. 

Лидеры рейтинга получат гранты на развитие инфраструктуры в общей сложности - 900 тысяч рублей. Роман Старовойт предложил на будущее рассмотреть возможность увеличения стимулирующих выплат. 

Также губернатор призвал глав районов и городов активнее информировать население о возможности оценить эффективность деятельности муниципалитетов. 

С руководством отстающих муниципалитетов проведут работу: обсудят причины низких оценок их работы и варианты повышения эффективности их деятельности.
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