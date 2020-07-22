Курчатов, Льгов и Курск стали лидерами рейтинга эффективности власти на местах

Замыкают рейтинг Тимский, Рыльский, Большесолдатский районы и Железногорск





Замыкают рейтинг Тимский, Рыльский, Большесолдатский районы и Железногорск.





Аналитики оценивали 59 различных показателей, которые характеризуют уровень экономического развития и состояние социальной сферы. Учитывались и данные опросов жителей. Анкетирование проводилось через Социологический портал Курской области, в нем приняли участие более 75 тысяч курян.





В ходе опроса куряне назвали успешной работу глав Поныровского, Пристенского, Золотухинского, Советского, Октябрьского, Черемисиновского и Дмитриевского районов. Наименьшие рейтинговые показатели получило руководство города Железногорска и Большесолдатского района.





Лидеры рейтинга получат гранты на развитие инфраструктуры в общей сложности - 900 тысяч рублей. Роман Старовойт предложил на будущее рассмотреть возможность увеличения стимулирующих выплат.





Также губернатор призвал глав районов и городов активнее информировать население о возможности оценить эффективность деятельности муниципалитетов.





С руководством отстающих муниципалитетов проведут работу: обсудят причины низких оценок их работы и варианты повышения эффективности их деятельности.

В Курской области составили рейтинг эффективности власти на местах по итогам прошлого года. В лидерах Курский, Золотухинский и Дмитриевский районы. Среди городов пальму первенства держит Курчатов, второе место – у Льгова, третье - у Курска. Годом ранее областной центр был на 4-м месте.