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Лента новостей / В регионе

Минприроды доработало проект постановления по охранным зонам заповедников

Постановление позволит жителям курской Кукуевки оформить в собственность свои дома

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Минприроды России доработало проект постановления Правительства по охранным зонам государственных заповедников, национальных парков и памятников природы, информируют в курском Доме Советов. Это непосредственно касается жителей многострадальной Кукуевки, поскольку даст возможность скорректировать границы буферной зоны заповедника и оформить в собственность располагающиеся на охраняемой территории дома. 
Параллельно идут переговоры с Центрально-Черноземным заповедником об условиях согласования хозяйственной деятельности с собственниками земельных участков в Кукуевке, которым ранее выдали разрешения на строительство.

За положительный вердикт заповеднику могут передать пять памятников природы регионального значения и прилегающие к ним земли общей площадью 405 гектаров. Этот вопрос обсуждают с Минприроды.
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