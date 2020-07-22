Минприроды доработало проект постановления по охранным зонам заповедников

Постановление позволит жителям курской Кукуевки оформить в собственность свои дома

Минприроды России доработало проект постановления Правительства по охранным зонам государственных заповедников, национальных парков и памятников природы, информируют в курском Доме Советов. Это непосредственно касается жителей многострадальной Кукуевки, поскольку даст возможность скорректировать границы буферной зоны заповедника и оформить в собственность располагающиеся на охраняемой территории дома.

Параллельно идут переговоры с Центрально-Черноземным заповедником об условиях согласования хозяйственной деятельности с собственниками земельных участков в Кукуевке, которым ранее выдали разрешения на строительство.





За положительный вердикт заповеднику могут передать пять памятников природы регионального значения и прилегающие к ним земли общей площадью 405 гектаров. Этот вопрос обсуждают с Минприроды.