Это гранаты, патроны различного калибра, штык-ножи и части огнестрельного оружия

У жителя Курской области изъяли арсенал оружия, найденного на полях боёв. 60-летний житель поселка Медвенка хранил дома оружие времен Великой Отечественной войны. Об этом стало известно полицейским.





В рамках следственных действий эта информация подтвердилась. Во время обыска в надворных постройках мужчины нашли гранаты, более 450 патронов различного калибра, штык-ножи и части огнестрельного оружия. По его словам, их он нашел в заброшенной местности и оставил себе в качестве коллекции. Эту информацию правоохранители проверят в ходе дальнейшего расследования.





Все найденное у селянина изъяли и направили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело.





ФОТО - УМВД РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ