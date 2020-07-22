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У жителя Курской области изъяли арсенал оружия, найденного на полях боёв

Это гранаты, патроны различного калибра, штык-ножи и части огнестрельного оружия

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У жителя Курской области изъяли арсенал оружия, найденного на полях боёв. 60-летний житель поселка Медвенка хранил дома оружие времен Великой Отечественной войны. Об этом стало известно полицейским. 

В рамках следственных действий эта информация подтвердилась. Во время обыска в надворных постройках мужчины нашли гранаты, более 450 патронов различного калибра, штык-ножи и части огнестрельного оружия. По его словам, их он нашел в заброшенной местности и оставил себе в качестве коллекции. Эту информацию правоохранители проверят в ходе дальнейшего расследования.

Все найденное у селянина изъяли и направили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело. 

ФОТО - УМВД РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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