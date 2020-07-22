Он перечислил администраторам фейкового сайта 35 тысяч

Курянин покупал путёвки в крымский санаторий и попался на удочку мошенников. В результате он потерял 35 тысяч рублей.





Мужчина искал варианты отдыха в интернете и вышел на сайт санатория, расположенного в Крыму. Цены на путёвки там были достаточно низкими, и курянин решил связаться с администратором дома отдыха. Ему предложили сразу оплатить своё пребывание, чтобы еще больше сэкономить. Для оплаты продиктовали номер электронного счёта. Мужчина перевел деньги через приложение онлайн-банкинга и стал готовиться к отъезду.





Но через несколько дней всё же решил получить подтверждение бронирования номера. В интернете он нашёл сайт этого санатория, теперь уже официальный, и узнал, что учреждение закрыто на реконструкцию до 2022 года. На ресурсе также было размещено предупреждение о том, что мошенники могут продавать несуществующие путёвки.





Полицейские выяснили, что курянин изначально попал на специальный созданный сайт-клон санатория. Возбуждено уголовное дело.