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Курянин покупал путёвки в крымский санаторий и попался на удочку мошенников

Он перечислил администраторам фейкового сайта 35 тысяч

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Курянин покупал путёвки в крымский санаторий и попался на удочку мошенников. В результате он потерял 35 тысяч рублей. 

Мужчина искал варианты отдыха в интернете и вышел на сайт санатория, расположенного в Крыму. Цены на путёвки там были достаточно низкими, и курянин решил связаться с администратором дома отдыха. Ему предложили сразу оплатить своё пребывание, чтобы еще больше сэкономить. Для оплаты продиктовали номер электронного счёта. Мужчина перевел деньги через приложение онлайн-банкинга и стал готовиться к отъезду.

Но через несколько дней всё же решил получить подтверждение бронирования номера. В интернете он нашёл сайт этого санатория, теперь уже официальный, и узнал, что учреждение закрыто на реконструкцию до 2022 года. На ресурсе также было размещено предупреждение о том, что мошенники могут продавать несуществующие путёвки.

Полицейские выяснили, что курянин изначально попал на специальный созданный сайт-клон санатория. Возбуждено уголовное дело.
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