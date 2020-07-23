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Лента новостей / В регионе

Курские аграрии убрали уже 140 тысяч га зерновых культур

При хорошей погоде жатву завершат к 10 августа

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Курские аграрии убрали уже 140 тысяч га зерновых культур. Средняя урожайность - 54 центнера с гектара, отрапортовал председатель регионального комитета АПК Иван Музалёв на онлайн-заседании оперативного штаба по вопросам мониторинга ситуации, связанной с социально значимыми сельхозпродуктами, которое провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

По темпам уборки курские земледельцы вышли на 45 тысяч га в сутки. По прогнозам при благоприятной погоде жатву завершат к 10 августа.

В комитете АПК создан региональный штаб, который контролирует ход уборочных работ. За каждым районом на период страды закреплены ответственные руководители и специалисты. По результатам мониторинга качества зерна порядка 40% приходится на пшеницу 3-го класса.

Также, как отметил замгубернатора Сергей Стародубцев, сельхозпроизводители застраховали с господдержкой озимые, яровые и технические культуры урожая этого года на площади более 92,5 тысячи гектаров, что составляет 7% общей посевной площади.
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