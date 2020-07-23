В Курске водитель, лишенный прав, сбил шедшего не по «зебре» пешехода

Авария произошла на проспекте Дериглазова

Вечером 22 июля в Курске по вине автомобилиста, лишенного водительских прав, пострадал 32-летний мужчина.





Авария произошла в начале одиннадцатого на проспекте Дериглазова, в районе д. 5. Как сообщили в ГИБДД, 51-летний водитель ехал на «ВАЗе- 2105», со стороны пр-та Дериглазова в направлении поселка Искра и совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги. Делал он это, надо отметить, вне пешеходного перехода.





В результате ДТП пешеход получил травмы. Отмечается, что водитель был трезв.