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Лента новостей / Происшествия

В Курске водитель, лишенный прав, сбил шедшего не по «зебре» пешехода

 Авария произошла на проспекте Дериглазова

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Вечером 22 июля в Курске по вине автомобилиста, лишенного водительских прав, пострадал 32-летний мужчина. 

Авария произошла в начале одиннадцатого на проспекте Дериглазова, в районе д. 5. Как сообщили в ГИБДД, 51-летний водитель ехал на «ВАЗе- 2105», со стороны пр-та Дериглазова в направлении поселка Искра и совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги. Делал он это, надо отметить, вне пешеходного перехода. 

В результате ДТП пешеход получил травмы. Отмечается, что водитель был трезв.
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