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Житель Курска спонсировал международный терроризм

Западный окружной военный суд назначил ему наказание в виде 4 лет колонии общего режима
Житель Курска спонсировал международный терроризм

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Житель Курска спонсировал международный терроризм.  Сотрудники регионального управления ФСБ России выяснили, что проживающий в областном центре мужчина в 2017 году совершил со своей банковской карты денежный перевод гражданину России, который является сторонником запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации «Исламское государство». Удалось также установить причастность мужчины к другим преступлениям, связанными с содействием террористической деятельности, сообщает телеканал "ТАКТ" со ссылкой на спецслужбу.

Сотрудник регионального управления ФСБ России:
 «В ходе проверки выявленных связей объекта установлено, что указанным лицом осуществлялись переводы денежных средств  на банковские карты российских граждан, разделяющих террористическую идеологию и являющихся сторонниками запрещенной на территории Российской Федерации террористической организации «Исламское государство».

Недавно 2-й  Западный окружной военный суд  признал курянина виновным в совершении уголовного преступления – содействие террористической деятельности, и назначил ему наказание в виде 4 лет колонии общего режима.

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