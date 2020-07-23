ТАКТ" со ссылкой на спецслужбу.Житель Курска спонсировал международный терроризм. Сотрудники регионального управления ФСБ России выяснили, что проживающий в областном центре мужчина в 2017 году совершил со своей банковской карты денежный перевод гражданину России, который является сторонником запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации «Исламское государство». Удалось также установить причастность мужчины к другим преступлениям, связанными с содействием террористической деятельности, сообщает телеканал "
Сотрудник регионального управления ФСБ России:
«В ходе проверки выявленных связей объекта установлено, что указанным лицом осуществлялись переводы денежных средств на банковские карты российских граждан, разделяющих террористическую идеологию и являющихся сторонниками запрещенной на территории Российской Федерации террористической организации «Исламское государство».
Недавно 2-й Западный окружной военный суд признал курянина виновным в совершении уголовного преступления – содействие террористической деятельности, и назначил ему наказание в виде 4 лет колонии общего режима.
Житель Курска спонсировал международный терроризм
Западный окружной военный суд назначил ему наказание в виде 4 лет колонии общего режима