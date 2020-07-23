7 из них планируют ввести в эксплуатацию уже в августе

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В этом году в Курской области откроются 15 фельдшерско-акушерских пунктов. 7 из них планируют ввести в эксплуатацию уже в августе - в Обоянском, Октябрьском, Тимском районах, а также по два – в Беловском и Курчатовском районах. Там уже завершен монтаж модульных зданий, проведены системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Заканчиваются работы по газификации, благоустройству территорий и установке пандусов. Пункты оснащают медицинским и технологическим оборудованием.Новые современные ФАПы заменят действующие, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Новые здания - типовые, готового заводского изготовления, включая монтаж. Подрядные организации устанавливают фундамент, подводят инженерные сети и благоустраивают прилегающую территорию, пояснил и.о. председателя регионального комитета строительства Анатолий Дубашевский.В сентябре должно завершиться строительство оставшихся 8 фельдшерско-акушерских пунктов в Беловском, Глушковском, Льговском, Мантуровском, Медвенском, Октябрьском, Суджанском и Фатежском районах.Отмечается, что 11 ФАПов строят в рамках нацпроекта «Здравоохранение», 4 - в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения в Курской области».