В этом году в Курской области откроются 15 фельдшерско-акушерских пунктов
7 из них планируют ввести в эксплуатацию уже в августе
Новые современные ФАПы заменят действующие, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Новые здания - типовые, готового заводского изготовления, включая монтаж. Подрядные организации устанавливают фундамент, подводят инженерные сети и благоустраивают прилегающую территорию, пояснил и.о. председателя регионального комитета строительства Анатолий Дубашевский.
В сентябре должно завершиться строительство оставшихся 8 фельдшерско-акушерских пунктов в Беловском, Глушковском, Льговском, Мантуровском, Медвенском, Октябрьском, Суджанском и Фатежском районах.
Отмечается, что 11 ФАПов строят в рамках нацпроекта «Здравоохранение», 4 - в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения в Курской области».