В Курской области возбуждены уголовные дела по фактам гибели детей в Курчатовском водохранилище

Две трагедии произошли в городе атомщиков 19 и 21 июля. Утонули 7-летний и 12-летний мальчики

По фактам утопления детей в Курчатовском водохранилище возбуждены уголовные дела. об этом сообщает сегодня официальный сайт Следственного управления Следственного комитета по Курской области.Две трагедии произошли в городе атомщиков 19 и 21 июля. В воскресенье погиб 7-летний ребенок, во вторник - 12-летний мальчик.Как удалось выяснить следователям, первоклассник вечером пришел купаться на оборудованный пляж пруда-охладителя, расположенном вблизи одного из торговых центров Курчатова, совершенно один , без сопровождения взрослых. Во время купания, не обладая достаточными навыками плавания и поведения на воде, мальчик утонул.Его страший земляк погиб на этом же пляже, он также находился там без сопровождения взрослых, и также не очень хорошо плавал.Сейчас в Следкоме устанавливают все обстоятельства случившегося, назначены судебные экспертизы. Отмечается, что "в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействиям) должностных лиц, ответственных за организацию купания на оборудованном пляже".