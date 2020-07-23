В Курской области возбуждены уголовные дела по фактам гибели детей в Курчатовском водохранилище
Две трагедии произошли в городе атомщиков 19 и 21 июля. Утонули 7-летний и 12-летний мальчики
Две трагедии произошли в городе атомщиков 19 и 21 июля. В воскресенье погиб 7-летний ребенок, во вторник - 12-летний мальчик.
Как удалось выяснить следователям, первоклассник вечером пришел купаться на оборудованный пляж пруда-охладителя, расположенном вблизи одного из торговых центров Курчатова, совершенно один , без сопровождения взрослых. Во время купания, не обладая достаточными навыками плавания и поведения на воде, мальчик утонул.
Его страший земляк погиб на этом же пляже, он также находился там без сопровождения взрослых, и также не очень хорошо плавал.
Сейчас в Следкоме устанавливают все обстоятельства случившегося, назначены судебные экспертизы. Отмечается, что "в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействиям) должностных лиц, ответственных за организацию купания на оборудованном пляже".