Курская область не вошла в список регионов, за путешествие по которым туристы получат кэшбек

сайте Ассоциации туроператоров.Ростуризм определил регионы, за путешествие по которым россияне смогут получить обещанный правительством кэшбек. Перечень и условия акции опубликованы на
Предварительный список поделён на две группы. В первой - 44 региона:
Архангельская область, Астраханская область, Башкортостан, Бурятия, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Кабардино-Балкария, Калужская область, Камчатский край, Карелия, Кемеровская область, Костромская область, Красноярский край, Ленинградская область, Мордовия Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Оренбургская область, Пермский край, Приморский край, Псковская область, Ростовская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Татарстан, Тверская область, Тульская область, Тюменская область, Удмуртия, Ульяновская область, Хабаровский край, Хакасия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Челябинская область и Ярославская область.
Во второй группе - 11 регионов:
Алтайский Край и Республика Алтай, Калининградская область, Краснодарский край, Крым и Севастополь, Ленинградская область, Московская область, Ставропольский край, а также Москва и Санкт-Петербург.
При этом, кэшбек здесь будет предоставляться за покупку туров вне высокого летнего сезона с 1 октября до 20 декабря).
Две российские столицы вошли в список с тем условием, что здесь продукт будет комбинированным – максимально две ночи в столичном городе и не менее 3 трех – в другом регионе.
Курская область не вошла ни в одну группу.
Кстати, предварительный список к началу акции ещё доработают и, скорее всего, он поменяется. Например, накануне руководитель Ростуризма Зарина Догузова в выступлении по телевидению уточнила, что в программе примут участие «все регионы страны от Калининграда до Владивостока».
Кэшбек предусмотрен для турпакетов на даты с 15 августа по 20 декабря этого года.
Тур должен включать перевозку (вид транспорта при этом значения не имеет) и проживание в гостинице (в определенных регионах из перечня), прошедшей обязательную классификацию. Продолжительность тура должна быть не менее 5 ночей, а стоимость – не менее 25 тысяч рублей. Под условия акции подпадают и круизные маршруты по России с проживанием на корабле, и те туры, в которых включено только проживание в отеле (без перелета).
Тур или круиз должен быть приобретен туристом на сайте туроператора и оплачен им картой любого банка-эмитента платежной системы «МИР». Другие способы оплаты тура не предусмотрены.
Согласно условиям акции, при покупке тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей, на карту туриста вернется фиксированная сумма 5 тысяч. Для туров стоимостью от 50 до 75 тысяч кэшбек составит уже 10 тысяч, а для туров с ценником выше 75 тысяч рублей – 15 тысяч.
Отмечается, что это максимально возможный кэшбек на карту одного туриста. То есть за покупку двух туров за 50 тысяч на карту в любом случае вернется только 15.
Курская область не вошла в список регионов, за путешествие по которым туристы получат кэшбек
Но предварительный список к началу акции ещё доработают и он может измениться