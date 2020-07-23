Губернатор объяснил, сколько курянам придётся терпеть неприятный запах с очистных

До конца реконструкции - два, а то и три года

Не самую приятную новость сегодня сообщил сегодня губернатор на заседании областной администрации. Неприятных запах в Курске будет ощущаться ещё два, а то и три года - до конца реконструкции очистных сооружений. Состояние очистных Роман Старовойт оценил кратко, но ёмко - «Там руины. Тридцать лет там никто ничего не делал».В прошлом году удалось добиться федерального финансирования реконструкции, но быстро провести её не удастся никак, пояснил глава региона. А переселить весь город в другое место, чтобы провести реконструкцию спокойно и в сжатые сроки невозможно.Несмотря на проблемы с федеральным финансированием, стройка не останавливается, власти ищут возможность выделить средства из региональной казны.Поэтому курянам придётся потерпеть до завершения ремонта единственных в городе очистных сооружений.