Губернатор объяснил, сколько курянам придётся терпеть неприятный запах с очистных
До конца реконструкции - два, а то и три года
В прошлом году удалось добиться федерального финансирования реконструкции, но быстро провести её не удастся никак, пояснил глава региона. А переселить весь город в другое место, чтобы провести реконструкцию спокойно и в сжатые сроки невозможно.
Несмотря на проблемы с федеральным финансированием, стройка не останавливается, власти ищут возможность выделить средства из региональной казны.
Поэтому курянам придётся потерпеть до завершения ремонта единственных в городе очистных сооружений.