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У 15-ти курских выпускников аннулировали результаты ЕГЭ

У ребят нашли шпаргалки и телефоны
У 15-ти курских выпускников аннулировали результаты ЕГЭ

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У 15-ти курских выпускников аннулировали результаты ЕГЭ. У ребят нашли шпаргалки и телефоны. Пересдать единый госэкзамен в этом году они не смогут. 

Основной период проведения ЕГЭ завершится в этих выходные. 24 и 25 июля - резервные дни - для тех, у кого пересекались даты экзаменов по предметам при их выборе, а также тех, кто не явился или не завершил экзамены по уважительной причине. 

Что касается результатов прошедших экзаменов, географию, литературу, информатику и русский местные выпускники сдали успешно. В Курской области три «стобалльника»: два – по литературе, один – по информатике. Результаты по этим предметам сопоставимы с прошлогодними, отмечают в региональном комитете образования и науки. 

Сегодня абитуриенты узнают результаты ЕГЭ по профильной математике. Уже известно, что два курских выпускника получили по 100 баллов.
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