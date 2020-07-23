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Деньги, квартира и даже сантехника. В Курской области чиновника будут судить за взятки

В общей сложности он обогатился больше чем на 1,5 миллиона
Деньги, квартира и даже сантехника. В Курской области чиновника будут судить за взятки

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В Железногорске на скамью подсудимых отправился бывший начальник отдела госконтроля в области долевого строительства регионального комитета строительства, сообщает областная прокуратура. Его обвиняют в коррупции. На протяжении двух лет (с декабря 2017 года по декабрь 2019-го) он получал взятки от руководителей местных строительных организаций. Брал всё, что давали: деньги, однокомнатную квартиру, не брезговал даже сантехникой. 

В обмен на всё это добро (а получилось в общей сложности больше 1 миллиона 600 тысяч рублей) чиновник обещал оказывать покровительство и попустительство по службе в решении различных вопросов, в том числе за ускоренную подготовку документов, касающихся строительной деятельности фирм. 

Расследование уголовного дела завершено, прокурор Курской области утвердил обвинительное заключение, в ближайшее время дело рассмотрит Железногорский городской суд. 

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