Деньги, квартира и даже сантехника. В Курской области чиновника будут судить за взятки
В общей сложности он обогатился больше чем на 1,5 миллиона
В обмен на всё это добро (а получилось в общей сложности больше 1 миллиона 600 тысяч рублей) чиновник обещал оказывать покровительство и попустительство по службе в решении различных вопросов, в том числе за ускоренную подготовку документов, касающихся строительной деятельности фирм.
Расследование уголовного дела завершено, прокурор Курской области утвердил обвинительное заключение, в ближайшее время дело рассмотрит Железногорский городской суд.