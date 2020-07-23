Курские работники торговли принимали поздравление с профессиональным праздником
Первое торжественное мероприятие после перерыва состоялось в концертном центре «Свиридовский»
Михаил Аксёнов, председатель комитета промышленности и предпринимательства Курской области: «Сотрудники сферы обслуживания, торговли оказались также на передовой. В марте начинался ажиотажный спрос. Население беспокоилось, как будет развиваться ситуация, стремительно пошли в магазины, кратно возросли покупки. Именно работники торговли в этот начальный период были на страже того, чтобы товар был на полках».
Тем не менее, несмотря на непростую экономическую ситуацию, показатели довольно неплохие. Как отметил Михаил Аксёнов, товарооборот за минувшее полугодие составил 97,3% к соответствующему периоду прошлого года. Это лучше, чем в целом по России.
Михаил Аксёнов: «На сегодняшний день порядка 104 тысяч человек работают в сфере потребительского рынка. Это самое большое количество из всех занятых. Близко здесь сфера промышленности – порядка 100 тысяч. И порядка 8 тысяч предприятий у нас в сфере торговли работает разных форматов: сетевых, малых, микропредприятий».
От чествования работников торговли в их профессиональный праздник решили не отказываться. Первое торжественное мероприятие после перерыва состоялось в концертном центре «Свиридовский», передаёт телеканал «ТАКТ». Лучшие представители отрасли торговли и общественного питания получили благодарности от Романа Старовойта. Он отметил самых достойных наградами за многолетний добросовестный труд и высокие показатели в работе.
Роман Старовойт, губернатор Курской области: «У нас ни на один день не было ни перебоев с продуктами питания, ни недостатка в товарах первой необходимости. Я желаю вам быстрее справиться со всеми трудностями, желаю, чтобы ваши предприятия сферы торговли были прибыльными, и чтобы ваши клиенты оставались всегда довольны».
Удостоилась высокой награды и Елена Брыль. Уже 30 лет она трудится поваром на курской АЭС. Свою работу любит незабвенно и старается не просто готовить вкусные блюда, но и быть им настоящим другом для коллег. Поддержка и взаимовыручка очень важны в коллективе, уверена Елена.
Елена Брыль: «Спасибо руководителю нашему, который меня где-то заметил. Я столько лет всё-таки проработала. Мне моя работа очень нравится. Мы людям даём питание, и ещё общение у нас с работниками, к которым мы уже до такой степени привязаны. Столько лет люди на станции проработали, они приходят к нам в столовую, можно сказать как во второй родной дом».
Сфера торговли и общественного питания является одной из самых стабильно развивающихся отраслей экономики области, отмечают региональные власти. Также ведётся активная работа над тем, чтобы курские товары чаще попадали на прилавки не только местных торговых сетей, но и федеральных.