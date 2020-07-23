Самые масштабные отключения ждут Сеймский округ

Курян на следующей неделе снова оставят без света. Самые масштабные работы запланированы в электросетях в Сеймском округе.Отключение электроэнергии затронет следующие улицы города:В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:С 27 по 31 июля с 9-00 до 15-00:Комарова 13/21,Дейнеки 17-21,Призоводская 2-16, 20-56,Центральная 1-19, 2-20,Призаводской проезд 5-19/21,Призаводской переулок 7-19,Осенняя 2а-8, 1-49,Привокзальная 1а, 2-16,Трубная 4-36, 1-85,Трубный переулок 1-9.С 27 по 31 июля с 9-00 до 16-30:Пионеров 28-36, 21/39-33/44,Моностырская балка,Тихая,Яблоневая,4-7-й Каштановые переулки,Просторная,Вольная,С 27 по 31 июля с 9-00 до 17-00:Каштановая,Вольные переулки,1-я Клековая.Телефон для справок: 32-32-15В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:С 27 по 31 июля с 9-00 до 17-00:ул. Нижняя Казацкая 302А - 312; 303 - 313; 294 - 298; 289Б – 299.Телефон для справок: 32-40-89В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:С 27 по 31 июля с 8-30 до 17-00:Куйбышева 1-38Железнодорожная 65-91, 66-92Козлова 41-75, 38-68Калинина 61-93 68- 96Телефон для справок: 26-32-10