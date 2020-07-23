Курян на следующей неделе снова оставят без света
Самые масштабные отключения ждут Сеймский округ
Отключение электроэнергии затронет следующие улицы города:
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 27 по 31 июля с 9-00 до 15-00:
Комарова 13/21,
Дейнеки 17-21,
Призоводская 2-16, 20-56,
Центральная 1-19, 2-20,
Призаводской проезд 5-19/21,
Призаводской переулок 7-19,
Осенняя 2а-8, 1-49,
Привокзальная 1а, 2-16,
Трубная 4-36, 1-85,
Трубный переулок 1-9.
С 27 по 31 июля с 9-00 до 16-30:
Пионеров 28-36, 21/39-33/44,
Моностырская балка,
Тихая,
Яблоневая,
4-7-й Каштановые переулки,
Просторная,
Вольная,
С 27 по 31 июля с 9-00 до 17-00:
Каштановая,
Вольные переулки,
1-я Клековая.
Телефон для справок: 32-32-15
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
С 27 по 31 июля с 9-00 до 17-00:
ул. Нижняя Казацкая 302А - 312; 303 - 313; 294 - 298; 289Б – 299.
Телефон для справок: 32-40-89
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
С 27 по 31 июля с 8-30 до 17-00:
Куйбышева 1-38
Железнодорожная 65-91, 66-92
Козлова 41-75, 38-68
Калинина 61-93 68- 96
Телефон для справок: 26-32-10