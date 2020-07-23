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Лента новостей / В регионе

Курян на следующей неделе снова оставят без света

Самые масштабные отключения ждут Сеймский округ
Курян на следующей неделе снова оставят без света

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Курян на следующей неделе снова оставят без света. Самые масштабные работы запланированы в электросетях в Сеймском округе. 

Отключение электроэнергии затронет следующие улицы города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 27 по 31 июля с 9-00 до 15-00: 

Комарова 13/21, 
Дейнеки 17-21, 
Призоводская 2-16, 20-56,
Центральная 1-19, 2-20, 
Призаводской проезд 5-19/21,
Призаводской переулок 7-19, 
Осенняя 2а-8, 1-49, 
Привокзальная 1а, 2-16, 
Трубная 4-36, 1-85, 
Трубный переулок 1-9. 

С 27 по 31 июля с 9-00 до 16-30: 

Пионеров 28-36, 21/39-33/44, 
Моностырская балка,
Тихая,
Яблоневая,
4-7-й Каштановые переулки,
Просторная,
Вольная, 

С 27 по 31 июля с 9-00 до 17-00: 

Каштановая,
Вольные переулки,
1-я Клековая.

Телефон для справок: 32-32-15 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 27 по 31 июля с 9-00 до 17-00: 

ул. Нижняя Казацкая 302А - 312; 303 - 313; 294 - 298; 289Б – 299.

Телефон для справок: 32-40-89 

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 27 по 31 июля с 8-30 до 17-00: 

Куйбышева 1-38
Железнодорожная 65-91, 66-92
Козлова 41-75, 38-68
Калинина 61-93 68- 96

Телефон для справок: 26-32-10
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