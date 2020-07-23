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В годовщину Курской битвы курянам покажут историческую реконструкцию «Боя на Северном фасе»

Зрителям обещают полное погружение в события 77-летней давности
В годовщину Курской битвы курянам покажут историческую реконструкцию «Боя на Северном фасе»

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В годовщину Курской битвы курянам покажут историческую реконструкцию «Боя на Северном фасе». Фестиваль пройдёт 22 августа на мемориальном комплексе «Поклонная высота 269» в Фатежском районе. Подготовку к мероприятию обсудили на заседании рабочей группы.

Фестиваль будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 77-й годовщине освобождения Курской области от немецко-фашистских захватчиков. В нём примут участие военно-исторические клубы не только из Курской области, но и других регионов. Ожидается не менее 150 реконструкторов и 15 единиц техники, в том числе танки Т-34 и бронетранспортёры.

Организаторы намерены максимально близко воссоздать период Великой Отечественной войны, показать, как жили и воевали люди на Северном фасе Курской дуги. Зрителям обещают полное погружение в события 77-летней давности.

«Это будет один день, бой за высоту 269. Детали формы, причесок, предметов быта продуманы до мелочей», – отметил заместитель губернатора Александр Чуркин.

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