В общественных пространствах Курска хотят объединять людей с разными увлечениями. Представлен проект сквера на проспекте Клыкова

Проект размещен на портале «Действуем вместе». Там же проходит обсуждение и голосование

Курские власти пришли к выводу, что городские общественные пространства должны объединять людей с разными увлечениями. Эта идея нашла отражение в дизайн-проекте «Сквера по проспекту Вячеслава Клыкова».Его авторы применили новый подход в организации сквера, постарались создать максимально комфортное пространство для людей с самыми разными потребностями и гармонично вписать новый сквер в окружающую застройку. Там будет площадка для уличного воркаута, которая даст возможность тренироваться на свежем воздухе при любом уровне подготовки и без материальных затрат; детская площадка для активных игр; тихие зоны отдыха с фонтаном. Будет и зона для курян с питомцами - для них отдельно организуют площадку для выгула и дрессировки собак.Проект размещен на портале «Действуем вместе». Там же до 20 августа продлится обсуждение. Горожане могут высказать свои предложения и замечания, а также проголосовать за включение его в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды».