  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В общественных пространствах Курска хотят объединять людей с разными увлечениями. Представлен проект сквера на проспекте Клыкова

Проект размещен на портале «Действуем вместе». Там же проходит обсуждение и голосование
В общественных пространствах Курска хотят объединять людей с разными увлечениями. Представлен проект сквера на проспекте Клыкова

Читайте также

Курские власти пришли к выводу, что городские общественные пространства должны объединять людей с разными увлечениями. Эта идея нашла отражение в дизайн-проекте «Сквера по проспекту Вячеслава Клыкова». 

Его авторы применили новый подход в организации сквера, постарались создать максимально комфортное пространство для людей с самыми разными потребностями и гармонично вписать новый сквер в окружающую застройку. Там будет площадка для уличного воркаута, которая даст возможность тренироваться на свежем воздухе при любом уровне подготовки и без материальных затрат; детская площадка для активных игр; тихие зоны отдыха с фонтаном. Будет и зона для курян с питомцами - для них отдельно организуют площадку для выгула и дрессировки собак.


Проект размещен на портале «Действуем вместе». Там же до 20 августа продлится обсуждение. Горожане могут высказать свои предложения и замечания, а также проголосовать за включение его в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды».

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской областной больнице возобновили плановый прием и госпитализацию пациентов

Курский «Авангард» открывает в 61-й школе первый специализированный спорткласс

Курская область. На Михайловском ГОКе появился робот-сварщик

Центробанк снизил ключевую ставку до исторического минимума

Курянин случайно оставил кошелёк на крыше авто и лишился немалой суммы денег

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске