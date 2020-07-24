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В Курскую область возвращается тепло. Ночью туман

В ночные часы столбики термометров опустятся до +7ºС
В Курскую область возвращается тепло. Ночью туман

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В Курскую область возвращается тепло. Однако будущей ночью синоптики прогнозируют туман. 

По данным Курского Гидрометцентра, которые приводит региональное МЧС, завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Скорость ветра - не выше 9 м/с. 

Несмотря на грядущее потепление, ночь на субботу выдастся достаточно холодной - всего +12ºС, а местами столбики термометров опустятся и до +7ºС. А вот днём воздух прогреется до 23-28ºС.

Спасатели просят курян воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, снизить скорость.

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