В Курскую область возвращается тепло. Ночью туман

В ночные часы столбики термометров опустятся до +7ºС

В Курскую область возвращается тепло. Однако будущей ночью синоптики прогнозируют туман.По данным Курского Гидрометцентра, которые приводит региональное МЧС, завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Скорость ветра - не выше 9 м/с.Несмотря на грядущее потепление, ночь на субботу выдастся достаточно холодной - всего +12ºС, а местами столбики термометров опустятся и до +7ºС. А вот днём воздух прогреется до 23-28ºС.Спасатели просят курян воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, снизить скорость.