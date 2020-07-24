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Курская таможня больше не будет принимать бумажные статформы

Служба переходит на электронный документооборот. Срок подачи документов при этом увеличивается

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Курская таможня с этого дня прекратила прием статистических форм учета перемещения товаров на бумажных носителях. Нововведения касаются организаций и предпринимателей Курской и Орловской областей, ведущих торговлю с контрагентами из стран Евразийского экономического союза (Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан).

Теперь статформы нужно предоставлять только в электронном виде. Документ должен быть подписан усиленной квалифицированной подписью, через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности на сайте ФТС России (www.customs.ru). Срок подачи статформ при этом увеличивается до десяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным. Также в течение 10 дней с момента подачи статформы и обнаружения ошибки теперь можно внести изменения в форму учета, и, тем самым, избежать административной ответственности.

В Курской таможне напоминают, что оязанность по предоставлению в таможенный орган статформы лежит на российском лице, которое заключило сделку или от имени которого заключена сделка, в соответствии с которой в Россию ввозятся товары с территорий государств – членов ЕАЭС, либо вывозятся из России. При отсутствии такой сделки обязанность по предоставлению формы учета лежит на российском лице, которое имело на момент получения (при ввозе) или отгрузки (при вывозе) товаров право владения, пользования или распоряжения товарами.

Как отметил пресс-секретарь Курской таможни Сергей Брянцев, за минувшие полгода в таможню представлено более 7 тысяч статформ, из них 79% – в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Предпринимателям также напоминают, что срок предоставления сведений за июль – до 14 августа.

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