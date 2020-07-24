Курские поисковики подняли из земли самолёт времен Великой Отечественной и останки пилота

Если после очистки мотора удастся прочитать его номер, то велика вероятность восстановить и фамилию погибшего лётчика

Поисковый отряд «Курган» поднял из земли в Касторенском районе самолёт времен Великой Отечественной войны. Также поисковики обнаружили останки пилота. Из земли удалось извлечь часть лётного шлема, перчатку и двигатель самолёта. Если после очистки мотора удастся прочитать его номер, то велика вероятность восстановить и фамилию погибшего лётчика.На деталях самолета есть дата: апрель 1942. Вероятно, пилот погиб 25 августа. В тот день с аэродрома в Ливнах вылетело 9 самолётов. Их целью была станция «Касторная», ею на тот момент владели немцко-фашистские захватчики. Через этот важный железнодорожный узел они отправляли вооружение в сторону Сталинграда.По боевым донесениям, из девяти наших самолётов из боя вернулся только один.