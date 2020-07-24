Курские поисковики подняли из земли самолёт времен Великой Отечественной и останки пилота
Если после очистки мотора удастся прочитать его номер, то велика вероятность восстановить и фамилию погибшего лётчика
На деталях самолета есть дата: апрель 1942. Вероятно, пилот погиб 25 августа. В тот день с аэродрома в Ливнах вылетело 9 самолётов. Их целью была станция «Касторная», ею на тот момент владели немцко-фашистские захватчики. Через этот важный железнодорожный узел они отправляли вооружение в сторону Сталинграда.
По боевым донесениям, из девяти наших самолётов из боя вернулся только один.
ФОТО - «СЕЙМ». КУРСК