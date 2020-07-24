  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курянин случайно оставил кошелёк на крыше авто и лишился немалой суммы денег

Деньги вытащил прохожий
Курянин случайно оставил кошелёк на крыше авто и лишился немалой суммы денег

Читайте также

Житель Курска случайно оставил кошелёк на крыше автомобиля и вспомнил об этом, отъехав на несколько метров. Он вернулся на место, нашел кошелек недалеко от стоянки и забрал его, не заглянув внутрь. Только спустя несколько часов курянин обнаружил, что оттуда исчезли 28 тысяч рублей.

Полицейские нашли похитителя. Им оказался 29-летний горожанин, случайно заметивший потерю. Ему хватило несколько минут, чтобы из забытого портмоне похитить деньги. Уходя, злоумышленник видел, что владелец вернулся, но скрылся, не привлекая к себе внимания.

При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что задержанный причастен к еще нескольким мелким кражам. Сейчас по всем фактам проводятся проверки. Возбуждено сразу несколько уголовных дел.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской областной больнице возобновили плановый прием и госпитализацию пациентов

Курский «Авангард» открывает в 61-й школе первый специализированный спорткласс

Курская область. На Михайловском ГОКе появился робот-сварщик

Центробанк снизил ключевую ставку до исторического минимума

Курские поисковики подняли из земли самолёт времен Великой Отечественной и останки пилота

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске