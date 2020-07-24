Курянин случайно оставил кошелёк на крыше авто и лишился немалой суммы денег

Деньги вытащил прохожий

Житель Курска случайно оставил кошелёк на крыше автомобиля и вспомнил об этом, отъехав на несколько метров. Он вернулся на место, нашел кошелек недалеко от стоянки и забрал его, не заглянув внутрь. Только спустя несколько часов курянин обнаружил, что оттуда исчезли 28 тысяч рублей.Полицейские нашли похитителя. Им оказался 29-летний горожанин, случайно заметивший потерю. Ему хватило несколько минут, чтобы из забытого портмоне похитить деньги. Уходя, злоумышленник видел, что владелец вернулся, но скрылся, не привлекая к себе внимания.При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что задержанный причастен к еще нескольким мелким кражам. Сейчас по всем фактам проводятся проверки. Возбуждено сразу несколько уголовных дел.