Курянин случайно оставил кошелёк на крыше авто и лишился немалой суммы денег
Деньги вытащил прохожий
Полицейские нашли похитителя. Им оказался 29-летний горожанин, случайно заметивший потерю. Ему хватило несколько минут, чтобы из забытого портмоне похитить деньги. Уходя, злоумышленник видел, что владелец вернулся, но скрылся, не привлекая к себе внимания.
При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что задержанный причастен к еще нескольким мелким кражам. Сейчас по всем фактам проводятся проверки. Возбуждено сразу несколько уголовных дел.