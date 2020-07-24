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Курская область. На Михайловском ГОКе появился робот-сварщик

За смену он способен восстановить в 4 раза больше изделий, чем человек
Курская область. На Михайловском ГОКе появился робот-сварщик

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На Михайловском ГОКе появился робот-сварщик. Роботизированный сварочно-наплавочный комплекс предприятие приобрело в рамках программы по повышению эффективности ремонта, сообщает сайт региональной администрации.

Робот займётся восстановлением ходовых роликов обжиговых тележек для фабрики окомкования. За смену он способен наплавить 16 роликов. Для сравнения сварщику-специалисту за этот же период по силам восстановить только 4 изделия. В РМУ рассчитывают, что высокое качество и скорость наплавки повысит эффективность ремонтных работ и увеличит время эксплуатации деталей между ремонтами.

Роботизированный комплекс выполняет только серийную работу, поэтому на этапах, где требуется нестандартный подход к выполнению производственного задания, без сварщика-специалиста всё же не обойтись.


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