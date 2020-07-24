Курский «Авангард» открывает в 61-й школе первый специализированный спорткласс

В нем будут обучаться и мальчишки, и девчонки

Курский «Авангард» открывает в школе №61 первый специализированный спортивный класс. Набор первоклашек уже стартовал.Обучаться в классе будут 20 мальчиков и 10 девочек. Главные условия – хорошая физическая подготовка, желание совершенствоваться и любовь к спорту. У мальчишек упор будет на занятия футболом, с ними будут заниматься тренеры курского клуба. Самых талантливых юных спортсменов пригласят в академию «Авангарда».Для девчонок - лёгкая атлетика, танцы. А в скором времени - и футбол, рассказал директор академии «Авангард» Сергей Александров.«Такого опыта у нас ещё не было, чтобы в специализированном классе обучались и мальчики, и девочки. Рад, что удалось реализовать такой проект, в котором есть потребность и у родителей, и у детей, и у администрации школы. Мы заинтересованы в том, чтобы наши ряды пополняла талантливая молодёжь», – отметил Сергей Александров.