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Курские власти разрешили проводить спортивные мероприятия и открыть бани

В Курской области продолжают снимать коронавирусные ограничения

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Власти Курской области продолжают снимать коронавирусные ограничения. 

С 25 июля разрешены спортивные мероприятия на улице с численностью не более 100 человек и при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. Также можно будет проводить спортивную подготовку на всех этапах, в том числе для юных спортсменов. 

С 3 августа возобновляется в штатном режиме работа по оказанию государственных и муниципальных услуг МФЦ, откроются бани, спа-салоны, массажные кабинеты и солярии. 

При этом остаются закрытыми ночные клубы, развлекательные центры и досуговые заведения. Сохраняется масочный режим в общественных местах и транспорте.
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