Курские власти разрешили проводить спортивные мероприятия и открыть бани

В Курской области продолжают снимать коронавирусные ограничения

Власти Курской области продолжают снимать коронавирусные ограничения.





С 25 июля разрешены спортивные мероприятия на улице с численностью не более 100 человек и при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. Также можно будет проводить спортивную подготовку на всех этапах, в том числе для юных спортсменов.





С 3 августа возобновляется в штатном режиме работа по оказанию государственных и муниципальных услуг МФЦ, откроются бани, спа-салоны, массажные кабинеты и солярии.





При этом остаются закрытыми ночные клубы, развлекательные центры и досуговые заведения. Сохраняется масочный режим в общественных местах и транспорте.