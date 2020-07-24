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Школа на проспекте Клыкова Курска начинает зачисление первоклашек

Пока заявления будут принимать только от курян, проживающих в домах на нечетной стороне проспекта, а в августе - у всех остальных

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Школа на проспекте Клыкова,65 начинает зачисление первоклашек. Прием заявлений от родителей (или законных представителей) 28 июля стартует на базе школы № 59. Принести документы можно с 9 до 18 часов.

На первом этапе заявления будут принимать только от курян, проживающих в домах на нечетной стороне проспекта Клыкова, и только по вопросу зачисления в первый класс.

С 3 августа начнется прием заявлений от курян, проживающих в домах на четной стороне проспекта по зачислению в первые классы, и от горожан, проживающих в домах на нечетной стороне проспекта по зачислению во 2-10 классы.
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