Школа на проспекте Клыкова Курска начинает зачисление первоклашек

Пока заявления будут принимать только от курян, проживающих в домах на нечетной стороне проспекта, а в августе - у всех остальных

Школа на проспекте Клыкова,65 начинает зачисление первоклашек. Прием заявлений от родителей (или законных представителей) 28 июля стартует на базе школы № 59. Принести документы можно с 9 до 18 часов.





На первом этапе заявления будут принимать только от курян, проживающих в домах на нечетной стороне проспекта Клыкова, и только по вопросу зачисления в первый класс.





С 3 августа начнется прием заявлений от курян, проживающих в домах на четной стороне проспекта по зачислению в первые классы, и от горожан, проживающих в домах на нечетной стороне проспекта по зачислению во 2-10 классы.