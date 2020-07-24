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В Курской областной больнице возобновили плановый прием и госпитализацию пациентов

Пока он всё ещё ведётся в тестовом режиме
В Курской областной больнице возобновили плановый прием и госпитализацию пациентов

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В Курской областной больнице возобновили плановый приём и госпитализацию пациентов. Однако пока ещё в тестовом режиме. Приём пациентов ведётся только при наличии направления и отрицательного теста на COVID-19. В поликлинику пускают исключительно по записи, в назначенные время и день.

Экстренную медицинскую помощь, в том числе хирургическую, курянам оказывают. Региональный сосудистый центр также принимает экстренных пациентов. 

Пациентов в плановом порядке госпитализируют в карантинные зоны 3-го приёмного отделения, а после повторного получения отрицательных результатов анализов на коронавирус их переводят в профильные отделения.

Записаться в областную больницу можно через coll-центр по номеру: (4712) 46-45-46, независимо от приёмного дня района, а также через онлайн-сервис «Запись на приём» на официальном сайте больницы или по этой ссылке, в виде записи на приём через программу «Медиалог».

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