В Курской областной больнице возобновили плановый прием и госпитализацию пациентов
Пока он всё ещё ведётся в тестовом режиме
Экстренную медицинскую помощь, в том числе хирургическую, курянам оказывают. Региональный сосудистый центр также принимает экстренных пациентов.
Пациентов в плановом порядке госпитализируют в карантинные зоны 3-го приёмного отделения, а после повторного получения отрицательных результатов анализов на коронавирус их переводят в профильные отделения.
Записаться в областную больницу можно через coll-центр по номеру: (4712) 46-45-46, независимо от приёмного дня района, а также через онлайн-сервис «Запись на приём» на официальном сайте больницы или по этой ссылке, в виде записи на приём через программу «Медиалог».